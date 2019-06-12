الان تتابع الإمارات: أوبك بصدد الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابوظبي- الخليج 365:

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قريبون من الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج.

وأضاف المزروعي في المنتدى الاقتصادي الدولي للأمريكتين يوم أمس الثلاثاء أنه يجب نظرا لمخزونات النفط الحالية أن تظل قيود الإنتاج قائمة أو تمديدها “على الأقل لنهاية العام”.

وتابع “القرار الصحيح هو التمديد”.

كانت أوبك وحلفاؤها من المنتجين ومن بينهم روسيا قد اتفقوا العام الماضي على خفض الإنتاج اعتبارا من الأول من يناير كانون

الثاني تجنبا لحدوث وفرة في المعروض. وكان الاتفاق على خفض الإنتاج لستة أشهر بواقع 1.2 مليون برميل يوميا على أن يكون إنتاج شهر أكتوبر تشرين الأول هو خط الأساس.

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وقال المزروعي لاحقا في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي “أعتقد أن الطلب على النفط سيظل قويا في 2020”.

ومن المقرر أن تعقد أوبك اجتماعا في 25 يونيو حزيران تليه محادثات مع حلفائها وعلى رأسهم روسيا في 26 يونيو حزيران.

لكن روسيا اقترحت تأجيل الاجتماع إلى الثالث والرابع من يوليو تموز وأيدت السعودية الطلب وفق ما صرحت به مصادر داخل المنظمة لرويترز.

وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في خطاب اطلعت عليه رويترز إنه لا يتفق مع اقتراح تعديل موعد الاجتماع إلى أوائل يوليو

تموز.

وقال المزروعي للصحفيين لاحقا على هامش المنتدى “نعمل على ضبط المواعيد” مؤكدا أنه ليس لديه أفضلية محددة فيما يتعلق بعقده هذا الشهر أو الشهر التالي.

وقال “بالنسبة لي، لا فارق… نحن نتحدث عن فاصل زمني لا يتجاوز أسبوعين. أهم شيء هو ما نعلمه اليوم، وما نعلمه اليوم يقول لنا إننا بحاجة للتمديد، من وجهة نظري”.