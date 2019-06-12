شكرا لقرائتكم خبر عن 40 شركة عقارية سعودية تزور مصر لبحث فرص الاستثمار بالمدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزو مصر مطلع الأسبوع المقبل، 40 شركة عقارية سعودية كبرى لبحث فرص الاستثمار بالمشروعات القومية والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى بحث عقد شراكات مع المطورين المصريين.

وفى هذا الإطار قال المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن وفد من لجنة العقار بمجلس الغرف السعودية، واللجنة الوطنية العقارية بمجلس الأعمال المصرى السعودى يضم 40 شركة تطوير عقارى سعودية يزور مصر خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو الجارى، تستضيفه جمعية رجال الأعمال المصريين، ويضم برنامج الوفد زيارة عدداً من المشروعات القومية والمدن الجديدة، حيث يبدأ يوم السبت بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، ثم لقاء مع "الإسكان" فى ذات اليوم.

وأضاف فوزى، لـ"الخليج 365"، أن برنامج الزيارة يضم عقد ورشة عمل ولقاءات ثنائية للوفد السعودى مع رؤساء شركات التطوير العقارى المصرية فى إحدى الفنادق الكبرى، ثم زيارة مدينة العلمين الجديدة، ويختتم الوفد البرنامج بندوة عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالإسكندرية يشارك بها الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.

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وأكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، اهتمام الشركات العقارية السعودية الكبرى بالاستثمار فى مصر، ولذا ركزنا على زيارة الوفد المدن الجديدة، وعقد لقاء مع "الاستثمار" للتعرف على تيسيرات مناخ الاستثمار فى مصر مثل قانون الاستثمار الجديد والخريطة الاستثمارية.

وكان لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، قد عقدت اجتماعاً، إبريل الماضى، على هامش معرض سيتى سكيب جدة، مع عدد من المستثمرين السعوديين ووزير الإسكان السعودى ماجد الحقيل، وتناول الاجتماع عرض فرص التعاون بين السعودية ومصر، وكذلك الترويج لمشروعات شركات التطوير العقارية المصرية.

وتم مناقشة مع وزير الإسكان السعودى، الإجراءات والتيسيرات التى تحتاج إليها الشركات المصرية للتواجد فى السوق السعودية وعرض منتجاتها العقارية، كما تم تسليط الضوء على أهم الضمانات التى تتوافر للمستثمرين والعملاء السعوديين حال رغبتهم شراء عقارات مصرية وهى أن أغلب الأراضى تخضع لولاية جهات حكومية تتمتع بالثقة والالتزام، وتقوم تلك الجهات بمتابعة سير العمل بالمشروعات العقارية والتأكد من التزام الشركات بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات وقدرتها التسليم فى التوقيتات المحددة.