شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصروفات طلب الحصول على رخصة مزاولة أنشطة الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد قيمة المصاريف الإدارية لطلب الحصول على رخصة مزاولة أنشطة سوق الغاز والتى تتضمن "أنشطة النقل والشحن والتوزيع والتوريد" قيمة نقدية لا ترد وتدفع نظير أعمال الدراسة والمتابعة والمراجعة والتقييم التى يقوم بها جهاز تنظيم سوق الغاز، حتى الانتهاء من البت فى الطلب، وتكون قيمة المصروفات الإدارية الخاصة بطلب ترخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز كالتالى: 1 - نشاط النقل، 50 ألف جنيه Advertisements 2 - نشاط الشحن 50 ألف جنيه 3 - نشاط التوزيع 50 ألف جنيه 4 - نشاط التوريد 50 ألف جنيه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مصروفات طلب الحصول على رخصة مزاولة أنشطة الغاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.