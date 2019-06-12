شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة فيتش تؤكد تصنيفها للجدارة الائتمانية لسبعة من البنوك الإماراتية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية سبعة تقارير منفصلة حول تصنيفات الجدارة الائتمانية طويلة وقصيرة الأجل (IDR) لـ 7 بنوك إماراتية.

وحسب التقارير التي اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منها، ثبتت الوكالة تصنيف الجدارة الائتمانية طويلة الأجل لكل من بنك الإمارات الإسلامي، بنك أبوظبي الإسلامي، ومصرف الهلال عند المستوى (+A) وبنك دبي التجاري، نور بنك عند (-A)، ورأس الخيمة الوطني عند +BBB، وبنك المشرق عند A.

وقامت الوكالة بتثبيت الجدارة الائتمانية قصيرة الأجل لكل من الإمارات الإسلامي، المشرق، أبو ظبي الإسلامي، والهلال عند F1، ولكل من نور بنك، دبي التجاري، ورأس الخيمة الوطني، عند F2.

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كذلك قامت الوكالة بتثبت تصنيف الدعم للبنوك المذكورة باستثناء رأس الخيمة الوطني عند "1"، بينما البنك المستثني تم تبيت تصنيف الدعم له عند "2".

وبلغت أرباح 16 بنكاً مدرجاً بسوقي أبوظبي ودبي الماليين 11.14 مليار درهم بالربع الأول من 2019 وهو ما يزيد عن الربع المقابل (10.19 مليار درهم) بنسبة 9.3%، وعن الربع السابق من العام 2018 (10.32 مليار درهم) وبنسبة 7.9%. وتُعد الأرباح المحققة هي الأعلى للبنوك الإماراتية خلال تسعة فصول قام موقع "أخبار اليوم" برصد أرباح تلك البنوك بها.

وحسب التقرير الدوري لموقع "أخبار اليوم" تحت اسم "سهم اليوم" جاء النمو الملحوظ في أرباح البنوك بالربع الأول بعد أن حققت تلك البنوك في 2018 أعلى أرباح سنوية لها في 11 عاماً وبقيمة 42.6 مليار درهم وفقا لتقارير سابقة.