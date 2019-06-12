شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف بالأرباح السنوية لـ "أبومعطي للمكتبات" إلى 18.2 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 0.441% خلال العام المنتهي في 31 مارس 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 18.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 18.1 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح يرجع إلى ارتفاع المبيعات، وعلى الرغم من ارتفاع المصاريف التشغيلية ومصاريف التمويل وانخفاض الإيرادات الأخرى الناتجة عن انخفاض إيراد التأجير.

Advertisements

وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 24.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 21.9 مليون ريال للعام المنتهي في 31 مارس 2018.

كذلك ارتفع إجمالي المبيعات إلى 316.9 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 302.9 مليون ريال للعام المنتهي في 31 مارس 2018.

وجدير بالذكر أن أرباح الشركة ارتفعت إلى 13.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 13.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.