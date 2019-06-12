شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "اليمامة للحديد" تُوصي بعدم توزيع أرباح عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية، باجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، بعدم توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي الذي ينتهي في 30 سبتمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، إن التوصية بعدم توزيع أرباح تأتي تماشياً مع توجه المجلس فيما يخص التوسعات الرأسمالية الخاصة بمشروعي إنتاج الطاقة المتجددة حيث بدأ التشغيل التجاري لمصنع شركة اليمامة لأنظمة الطاقة الشمسية لتصنيع الأنظمة الحديدية الخاصة بأنظمة إنتاج الطاقة الشمسية.

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وأفاد البيان بأنه جاري العمل على إنشاء مصنع شركة اليمامة لأنظمة طاقة الرياح لإنتاج الأبراج الحديدية الخاصة بإنتاج الطاقة من الرياح.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة لم تقم بتوزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2018، وذلك نتيجة لعدم تحقيق الشركة أرباحاً صافية خلال النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2018.

ويُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر خلال النصف الأول المنتهي في 31 مارس 2019 بلغ 19.2 مليون ريال، مُقابل صافي ربح بلغ 11 مليون ريال خلال النصف المُقابل من العام 2018.