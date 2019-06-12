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شكرا لقرائتكم خبر عن "زهرة الواحة" تُجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع "مصرف الإنماء" بقيمة 67 مليون ريال والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الضوابط الشرعية مع مصرف الإنماء، بقيمة 67.4 مليون ريال.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الثلاثاء، بأن مدة التمويل تمتد من 10 يونيو الجاري إلى 30 يونيو 2020، علماً بأن التمويل ممنوح مُقابل سند لأمر مقدم من قبل الشركة بإجمالي قيمة التسهيلات.
وقالت الشركة، إن الهدف من التسهيلات فتح اعتمادات مستندية لشراء المواد الخام وشراء الآلات والمعدات، علماً بأنه لا توجد أطراف ذات علاقة فى الاتفاقية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تجديد حد فتح الاعتمادات والتسهيلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل بنفس القيمة 60 مليون ريال، كذلك تم تجديد وتخفيض حد تسهيلات شراء الآلات والمعدات من 10 مليون ريال إلى 9.393 مليون ريال نتيجة السدادات.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 34.7 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 46.9 مليون ريال في العام 2017.
وعزت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى ارتفاع تكاليف شراء المادة الخام الرئيسية متأثرة بارتفاع أسعار البترول والتى تشتق منه المادة الخام الرئيسية مقارنة باسعار الشراء خلال العام السابق حيث تم تمرير هذه الزيادة تدريجيا على أسعار البيع من أجل الحفاظ على الحصة السوقية فى ظل المنافسة الحادة.
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