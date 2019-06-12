شكرا لقرائتكم خبر عن "تركي معتوق" رئيساً تنفيذياً لـ "باتك للاستثمار" خلفاً لـ "فهد القثامى" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن قبول مجلس إدارة الشركة الطلب المقدم من الأستاذ فهد بن مبارك القثامي لإعفائه من التكليف بمنصب (الرئيس التنفيذي للشركة) نظراً لظروفه الخاصة العملية مع بقائه بعضوية مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية للفترة الحالية لدورة المجلس.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بتكليف الأستاذ تركي معتوق الثنيان بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة وذلك لتسيير أعمالها لحين تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة بالإضافة إلى عمله بمنصب "الرئيس التنفيذي للشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة "امنكو" شركة تابعة لباتك" اعتباراً من تاريخ أمس الإثنين الموافق 10 يونيو الجاري.

تجدر الإشارة إلى تحقيق الشركة صافي أرباح بلغ 1.9 مليون ريال عن الربع الأول من العام 2019، مُقابل تحقيق صافي أرباح بلغ 3.9 مليون ريال عن الربع المُقابل من العام 2018.

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وأرجعت الشركة الانخفاض في صافي دخل الفترة خلال الربع الأول مقارنةً بالربع المماثل من عام 2018 بنسبة 50.94% بشكل جوهري إلى الانحفاض في إجمالى الربح بقيمة 1.062 مليون ريال وذلك نتيجة الانخفاض فى الإيرادات التشغيلية خلال الربع الحالى بنسبة 10,5% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والناتج من الانخفاض فى إيرادات قطاع تغذية الصرافات بقيمة 14.9 مليون ريال والانخفاض فى إيرادات قطاع نقل الاموال بقيمة 3.2 مليون ريال.

كذلك ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بقيمة 494.388 ألف ريال، وذلك نتيجة الزيادة فى مصاريف الاستشارات المهنية والمتعلقة بصفقات الاستحواذ التى لم تكتمل والمعلن عنها بتاريخ 31 مارس 2019.

هذا وارتفعت التكاليف التمويلية بقيمة 429.319 ألف ريال، وذلك نتيجة الزيادة فى التمويل البنكي بغرض شراء مبنى إدارى للشركة وشركاتها التابعة بمدينة الرياض.