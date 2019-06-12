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شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أسمنت ينبع" تعتمد مُقترح توزيع أرباح بـ0.5 ريال للسهم عن 2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة أسمنت ينبع، بجلستها المنعقدة، أمس الإثنين، الموافقة على مُقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2018، بقيمة إجمالية تبلغ 78.750 مليون ريال.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 157.5 مليون سهم، بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 5% من القيمة الاسمية للسهم.
وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من 2018 بقيمة 78.750 مليون ريال بما نسبته 5% من رأس مال الشركة وبما يعادل 0.5 للسهم الواحد.
وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 91.2 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 318.9 مليون ريال في العام 2017.
وعزت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى انخفاض كمية المبيعات وانخفاض متوسط سعر البيع نتيجة انخفاض الطلب بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى.
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