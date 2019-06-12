شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات توافق رسمياً على استحواذ "أوبر" على "كريم" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان المنصوري، موافقة كاملة للمضي قدماً في استحواذ شركة أوبر تكنولوجيز على شركة كريم الإماراتية ومقرها مدينة دبي.

وحسب بيانات على موقع "أخبار اليوم" أكدت شركة أوبر العالمية في مارس الماضي نيتها الاستحواذ على منافستها الأولى في المنطقة، وهي شركة "كريم" التي تتخذ من دبي مقراً لها ضمن صفقة هي الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والتي تقدر مبدئياً بنحو 3.1 مليار دولار "حوالي 11.4 مليار درهم إماراتي".

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وتشير تلك المعلومات إلى المكانة المتقدمة التي باتت دبي تحتلها كمركز لصفقات الاستحواذ الضخمة لشركات تأسست فيها واتخذت منها مقراً لأعمالها.

وحسب بيانات سابق فإن قيمة الاستحواذ سيسدد منها 1.4 مليار دولار أمريكي نقدًا و1.7 مليار دولار أمريكي يتم سدادها عن طريق سندات مالية في شركة أوبر قابلة للتحويل، علماً بأن هذه المبالغ قابلة للتعديل.

ومن المتوقع الانتهاء من الصفقة بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية.