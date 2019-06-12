شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار" تطلق مشروعاً جديداً في المرابع العربية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم إعمار العقارية إطلاق مشروع "تاون هاوس ربيع" في إطار المشروع الأم "المرابع العربية 3"، خلال أيام قليلة.

ويحتضن المشروع حديقة مركزية تزيد مساحتها عن 30 ألف متر مربع، بالإضافة إلى المرافق الصحية والرياضية. وتضم الحديقة المركزية ساحة رئيسية ومروجاً ومناطق للمغامرات ومسار الباركور وحديقة التزلج ومنصات الشواء ومركز اللياقة البدنية ومسارات الهرولة وملعب الكريكيت، وغيرها، حسب صحيفة البيان الإماراتية.

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واتفقت إعمار العقارية ومجموعة موانئ دبي العالمية في أبريل الماضي على إطلاق مشروع تطويري جديد يقع على سواحل دبي في ميناء راشد، وقالت مصادر إن قيمة المشروع الاستثماري الضخم ستصل إلى 10 مليارات درهم.

وحققت إعمار صافي ربح بلغ 1.742 مليار درهم في الربع الأول من 2019، مقابل صافي ربح بلغ 1.625 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

وكانت إعمار العقارية، أكبر مطور عقاري في العالم العربي، قد حققت أرباحاً صافية في العام الماضي بلغت 6.11 مليار درهم إماراتي، وهي أعلى أرباح لها في 12 عاماً وتحديداً منذ 2007، وبنسبة نمو 10%، وذلك على خلفية ارتفاع إيراداتها إلى 25.69 مليار درهم بنمو بلغ 37% وهي أعلى إيردات للشركة على الإطلاق.