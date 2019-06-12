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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شركات أجنبية تتصدر أعمال الوساطة في السوق السعودي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تصدرت 4 شركات أجنبية أعمال الوساطة في سوق الأسهم السعودية خلال مايو الماضي، إذ جاءت ضمن قائمة العشر الأوائل من حيث قيمة التداول، من أصل 30 شركة.
ويعد هذا الحدث، كأول مرة في تداولات السوق السعودية وذلك بعد انضمام السوق السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، حسب صحيفة الاقتصادية.
وشكلت تداولات تلك الشركات نحو 77.8 مليار ريال، ما يعادل 35.4%، من قيم التداولات البالغة 219.9 مليار ريال.
وتصدرت شركة جولدمان ساكس أعمال الوساطة في السوق السعودية، تلاها "ميريل لينش"، وجاءت شركة جي بي مورجان في المركز الثامن، تلاها شركة هيرميس.
وبدأت أولى مراحل ترقية السوق المالية السعودية "تداول" للمؤشرين العالميين فوتسي راسل وإس أند بي داو جونز في مارس الماضي.
وبناءً على ما أعلنته فوتسي راسل، فإن انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة على 5 مراحل.
حيث بدأت المرحلة الأولى في 18 مارس الماضي وضمت 10% من السوق، أما المرحلة الثانية فكانت في الـ22 من أبريل الماضي وضمت 15% من السوق.
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