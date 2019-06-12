شكرا لقرائتكم خبر عن إينوك الإماراتية تجمع قرضاً بقيمة 690 مليون دولار من بنوك صينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) إنها جمعت قرضا قيمته 690 مليون دولار من تحالف بنوك صينية.

وحسب بيان للشركة اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه يضم التحالف المصرفي كلاً من البنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك الزراعي الصيني وبنك التعمير الصيني، والتي تعدّ أكبر ثلاثة مصارف صينية من حيث الحجم والأصول والأرباح، في حين سيكون البنك الصناعي والتجاري الصيني البنك المنسق للتمويل.

وسيتم توظيف التمويل لأغراض مؤسسية عامة، في الوقت الذي تواصل فيه اينوك دعم نمو الاقتصاد المحلي عبر وحدات أعمالها المتنوعة في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتوزيع والتخزين وبيع الوقود بالتجزئة ووقود الطائرات والمنتجات النفطية المعدّة للاستخدامات التجارية والصناعية.

Advertisements

وحسب بيانات متوفرة على موقع "أخبار اليوم" كانت "اينوك" قد أعلنت عن استراتيجية توسعية كبيرة في أسواق المملكة العربية السعودية تتضمن افتتاح 45 محطة خدمة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في خطوة تنسجم مع خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تهدف إلى إنشاء أكثر من 1,200 محطة لتزويد الوقود في المملكة.

وستركز "اينوك" خلال العامين المقبلين على إنشاء المحطات في المنطقة الوسطى، وتحديداً في الرياض والمنطقة الشرقية.

وتدير "اينوك" حالياً 14 محطة خدمة في السعودية، وستتضمن محطات "اينوك" الجديدة في المملكة العديد من الخدمات مثل متاجر "زووم"، ويمكن للعملاء أيضاً الاستفادة من مرافق أخرى متنوعة تتضمن منافذ "برونتو".

وأكدت شركة "إينوك" في أكتوبر الماضي اعتزمها تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل وقود الطائرات بمطار آل متكوم الدولي بالربع الأول 2020.