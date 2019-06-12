شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار: 6.5 مليار جنيه زيادة فى رؤوس أموال 23 شركة مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن عدد الشركات التى زودت رأس مالها خلال شهر مايو الماضى بلغت 23 شركة.

وقال مصدر فى الوزارة لـ"الخليج 365" إن الزيادة فى رؤوس أموال الشركات بلغت نحو 6.5 مليار جنيه، وأضاف أنه فى الأسبوع الأول من الشهر، تم زيادة رؤوس أموال شركتين بقيمة 2.47 مليار جنيه، وفى الأسبوع الثانى تم زيادة رؤوس أموال 6 شركات بقيمة 1.152 مليار.

Advertisements

وفى الأسبوع الثالث تم زيادة رؤوس أموال 4 شركات بقيمة 1.1 مليار جنيه، وفى الأسبوع الرابع، تم زيادة رؤوس أموال 11 شركة بـ1.814 مليار جنيه.

ونجحت حوافز قانون الاستثمار فى تشجيع الشركات على توسعة مصانعها وإضافة خطوط إنتاج جديدة لها.