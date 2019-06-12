إشادة واسعة بإنجازات دبي البحرية في «نور-شيبينج 2019»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استقطبت الإنجازات البحرية المتلاحقة لإمارة دبي اهتماماً بالغاً من أقطاب الصناعة البحرية العالمية الذين أشادوا بدورها المحوري في الخارطة البحرية العالمية، وجاء ذلك على هامش مشاركة «سلطة مدينة دبي الملاحية» في معرض «نور-شيبينج 2019» (Nor-Shipping 2019)، الذي أقيم مؤخراً في أوسلو وليلسترم في النرويج. وجاءت المشاركة الدولية الناجحة بمشاركة «مركز الإمارات للتحكيم البحري»، و«مدينة دبي الملاحية» (DMC) و«مركز دبي للسلع المتعددة» (DMCC) والمنطقة الحرة بجبل علي «جافزا»، و«موانئ دبي العالمية»، و«الأحواض الجافة العالمية»،بمثابة دفعة قوية للجهود السبّاقة التي تقودها السلطة البحرية لتمثيل إمارة دبي، ودولة الإمارات في المحافل الدولية الرائدة، فضلاً عن تعزيز التقارب والتواصل والتفاعل مع رواد القطاع البحري العالمي وتوطيد جسور نقل المعرفة الحديثة وتبادل أفضل الممارسات الداعمة لنمو واستدامة وشمولية التجمعات البحرية في العالم.

وحظي زوار منصة «سلطة مدينة دبي الملاحية» خلال معرض «نور-شيبينج 2019» بفرصة الاطلاع عن كثب على أبرز المبادرات النوعية التي تنتهجها دبي في سبيل تعزيز كفاءة وتنافسية وشمولية القطاع البحري المحلي، وعلى رأسها تجمع دبي البحري الافتراضي الذي يمثل فرصة تتيح للمستثمرين الإقليميين والدوليين الحصول على محفظة متكاملة من الخدمات البحرية الموجهة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة دبي، التي تزخر بالفرص الواعدة، لكونها إحدى أفضل العواصم البحرية في العالم.

وأوضح عامر علي، المدير التنفيذي ل«سلطة مدينة دبي الملاحية»، أنّ الإشادة الواسعة التي حظيت بها إنجازات دبي تؤكد مجدداً الثقة الدولية العالية بالفرص الواعدة والمقومات التنافسية للتجمع البحري المحلي الذي بات على قدم المساواة مع أبرز المراكز البحرية الرائدة عالمياً، في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، والجهود المتواصلة من السلطة البحرية لدعم المكونات البحرية، لا سيّما السفن والشحن والخدمات اللوجستية، مع التركيز على توظيف الابتكار والبحث والتطوير في تطوير برامج لوجستية متكاملة.