456 مليوناً واردات الإمارات من السيارات الإيطالية في 2018



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:ممدوح صوان

بلغت واردات الإمارات من السيارات الايطالية خلال عام 2018 حوالي 456 مليون درهم، فيما بلغ مجموع واردات الدولة من السيارات الإيطالية خلال ثلاث سنوات 1.34 مليار درهم حسب جيانباولو برونو المفوض التجاري الإيطالي لدى الإمارات والمنطقة.

وتشمل واردات الدولة من السيارات الإيطالية الفارهة العديد من الطرز والموديلات أهمها فيراري ولامبورجيني ومازيراتي وباجاني وألفا روميو، وغيرها.

وتعد الإمارات من أكبر عشرة أسواق لقطع غيار السيارات الإيطالية عالية الجودة، حيث يسعى رواد مصنعي السيارات وإكسسوارات المركبات إلى تعزيز الحصة السوقية في السوق الإماراتي، فيما تعد الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لإيطاليا، فيما تعد إيطاليا رابع أكبر شريك أوروبي لدولة الإمارات وثاني أكبر المصدرين إليها من أوروبا.

وتجاوز قيمة الاستثمارات الإماراتية في إيطاليا 48 مليار درهم (12 مليار يورو)، موزعة على قطاعات مختلفة، أهمها قطاعا الخدمات والسياحة، إضافة إلى بعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفق بيانات وزارة الاقتصاد.

ونمت الصادرات الإماراتية إلى إيطاليا بنسبة 7.7%، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 إلى 20.9 مليار درهم (5.7 مليار دولار) مقابل 19.4 مليار درهم (5.29 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من 2017، بعد أن بلغت المبادلات التجارية غير النفطية 28.6 مليار درهم (7.8 مليار دولار) في 2017.

وتشمل القطاعات الأخرى ذات الإمكانات الكبيرة للفرص التجارية المشتركة بين الإمارات وإيطاليا، الصلب والألمنيوم والسيراميك والطاقة المتجددة وإدارة النفايات والتقنيات الصناعية والبنية التحتية والتشييد والمجوهرات والأزياء إضافة إلى قطاع الأغذية.