«أرامكو» تدرس إنشاء محطة تخزين في الفجيرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدرس شركة «أرامكو» السعودية، فرصة شراء أو إنشاء محطة لتخزين النفط في ميناء الفجيرة.

وذكرت «ميد» أن الشركة تتعامل مع ميناء الفجيرة عبر طرف ثالث وتبحث في إمكانية شراء منشآت تخزين وتجارة في الميناء أو إنشاء مستودعات جديدة خاصة بها. ويصل إجمالي ما تصدره عبر الميناء إلى نحو 350 ألف برميل يومياً.

يذكر أن «أرامكو» تستخدم منشآت لتخزين النفط ومشتقاته خارج المملكة إضافة إلى ميناء الفجيرة الذي يعتبر ثاني أكبر ميناء عالمي لتجارة وقود السفن، منها ميناء عين السخنة وسيدي كرير.

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