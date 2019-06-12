«وول ستريت» تتأرجح ما بين خفض الفائدة وخسائر التكنولوجيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تذبذب أداء «وول ستريت» في تعاملات جلسة أمس، فبعد تحقيقها لمكاسب في بداية التداولات، عادت الأسهم لترتد إلى المنطقة الحمراء في منتصف الجلسة، بضغط من قطاع التكنولوجيا، الذي تخلى عن أرباحه أيضاً.

وتراجع مؤشر «داو جونز» 19 نقطة، في حين سجل مؤشر «ستاندرد أند بورز» تراجعاً بنسبة 0.12%، في الوقت الذي خسر فيه «ناسداك» 16 نقطة بواقع 0.20%، متأثراً بالأداء السلبي لشركتي «أدفانسد ميكرو» و«سيمانتك»، حيث تراجعتا بأكثر من 3٪.

كانت الأسهم قد حققت مكاسب جيدة في بداية التعاملات، مدعومة بالاتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك، والذي أفضى إلى تراجع واشنطن عن تهديدها بفرض رسوم جمركية على السلع المكسيكية، الأثر الإيجابي في أداء الأسهم، إضافة إلى الآمال بخفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي رفعت من ثقة المستثمرين. وقفز مؤشر داو جونز أكثر من 100 نقطة في مستهل تداولات جلسة أمس، متجهاً لتحقيق مكاسب لليوم السابع على التوالي، ليسجل بذلك أطول سلسلة أرباح منذ 30 مايو/‏‏أيار 2018،عندما سجل حينها نتائج جيدة لثمانية أيام متتالية.

كما ارتفع مؤشر شنجهاي بنسبة 2.6% بشكل غير متوقع، بعد أن قالت وكالة (شينخوا)، إن البلاد ستسمح للحكومات المحلية باستخدام السندات لتمويل مشاريع البنية التحتية، حيث قفز مؤشر شانجهاي بنسبة 2.6%.

وبلغت توقعات المستثمرين، حول خفض أسعار الفائدة بحلول شهر يوليو/‏‏تموز المقبل، حوالي 78%، وفقاً ل«فيد ووتش».

وفي القارة العجوز، دفعت مكاسب بورصة فرانكفورت بعد عودة مستثمرين في ألمانيا وسويسرا من عطلة ليوم واحد الأسهم الأوروبية للصعود، أمس، مع ترقب مستثمرين للتطورات في واشنطن.

وساهم التفاؤل إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي الامتناع عن فرض رسوم على واردات من المكسيك في دعم المعنويات هذا الأسبوع، ولكن ثمة دلائل على أن الإدارة ستوجه المزيد من التهديدات لتدعم أجندتها في المحادثات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين، إنه لا يزال ممكناً أن تفرض الولايات المتحدة رسوماً على المكسيك، إذا لم تحقق تقدماً كافياً بشأن تعهداتها بكبح الهجرة غير الشرعية.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.43%، وتألق مؤشر داكس الألماني مسجلاً أداءً يفوق السوق.

وارتفعت أسهم قطاع السيارات 1.6%، وزادت أسهم شركات صناعة السيارات الألمانية لتصعد أسهم بي.إم.دبليو ودايملر وفولكسفاجن.

وفي بورصة طوكيو، أغلق مؤشر نيكاي القياسي مرتفعاً في بورصة طوكيو للأوراق المالية، أمس، مع ارتفاع الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية بما في ذلك شركات التصدير بفضل ضعف الين، بينما سجلت أسهم الشركات الدفاعية أداء دون السوق.

وصعد مؤشر نيكاي 0.3% ليغلق عند 21204.28 نقطة، وكان قد أغلق الاثنين مرتفعاً 1.2%.

وأمس، تعافت الأسهم اليابانية لتتخطى مستوى 21000 نقطة وسجلت أعلى مستوى في أسبوعين، وتشجع المشترون بفضل آمال بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وحالة الارتياح التي سادت بعدما سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم على واردات من المكسيك.

وذكر اقتصاديون أن المستثمرين يترقبون المزيد من المؤشرات بشأن السياسة النقدية الأمريكية من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 18 و19 يونيو/‏‏حزيران فضلاً عن تطورات الحرب التجارية الأمريكية الصينية قبل قمة مجموعة العشرين التي تُعقد أواخر الشهر الجاري.