9 علامات تجارية جديدة تنضم إلى «بوادي مول» في العين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:”الخليج 365”



أطلق بوادي مول تسعة متاجر بيع جديدة بالتجزئة من أفضل العلامات التجارية المحلية والعالمية، حيث تم افتتاح متجرين للأزياء، وأربعة مطاعم، وثلاثة متاجر متخصصة في التجميل والماكياج.

وقام بوادي مول بجذب أكثر من 400 منفذ بيع بالتجزئة حتى الآن بما في ذلك الأسماء العالمية. وقال بسام صالح، مدير التسويق في بوادي مول: تعكس مجموعة المحلات التجارية الجديدة في بوادي مول، بيئة متصاعدة من الأعمال الحيوية في العين، حيث تواصل العلامات التجارية المعترف بها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، حضور متاجرها في بوادي مول بفضل موقع المول الاستراتيجي وزواره المتنوعين. ونحن نشترك جميعًا في هدف واحد يتمثل في تلبية جميع أنواع متطلبات واحتياجات المتسوقين لدينا في دولة الإمارات وخارجها، وتقديم أقصى وأفضل تجربة تسوق متكاملة خلال تسوقهم في بوادي مول.