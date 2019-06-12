مناطق في «موتور سيتي» بدون تكييف.. و«ريرا» تتدخل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

اشتكى سكان «موتور سيتي» في دبي من انقطاع خدمات التكييف عن بعض المشاريع العقارية، وهو ما أثر سلباً في معايير الراحة والسلامة وطبيعة المعيشة في هذا الوقت من السنة الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعاً في درجات الحرارة.

وتبادلت الأطراف المعنية بهذه المشكلة، وهي «الاتحاد العقارية» و«الإمارات ديستريكت كولينغ» (إيميكول)، الاتهامات حول مسؤولية تنفيذ الالتزامات بهذا الشأن، ليكون الأفراد والعائلات المتضرر الأول بهذه القضية.

وادعت «إيميكول» أن «الاتحاد» لم تسدد فاتورة خدمات تكييف المناطق المشتركة لعدد من المشاريع التطويرية في المجمع، وهو ما دفعها إلى قطعها. في حين أكدت «الاتحاد» أن لا علاقة مباشرة لها كمطور في الأمر، وأن إدارة جميعة الملاك في «موتور سيتي» (إيدكوم) هي الجهة المعنية والمختصة بتحصيل رسوم خدمات التبريد.

وكانت «مؤسسة التنظيم العقاري» (ريرا) قد عقدت أمس اجتماعاً ضم «إيميكول» و«الاتحاد العقارية» لبحث هذه القضية والتوصل إلى الحل، حيث بدأت خدمات التكييف تعود تدريجياً إلى طبيعتها.

إيميكول

وخاطبت شركة «الإمارات ديستريكت كولينج» (إيميكول) القاطنين في مشروع «موتور سيتي» قبل بضعة أيّام، وأبلغتهم أن «الاتحاد العقارية» فشلت في سداد مستحقات خدمات التبريد في المناطق المشتركة، وأنه هذه الخدمات ستُقطع خلال 5 أيّام.

وأوضحت «إيميكول» أن قطع خدمات التبريد عن المناطق المشتركة سيؤثر سلباً في جودة التبريد داخل الوحدات السكنية، وفي حال وجود أي استفسار يجب التواصل مع إدارة المبنى.

الاتحاد العقارية

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أفادت «الاتحاد العقارية»، في بيان نشرته على موقع «سوق دبي المالي»، بأن شركة «ايميكول» إن كان لديها أي مستحقات مالية، فإن إدارة جمعية الملاك في «موتور سيتي» (إيدكوم) هي الجهة المعنية بالتعامل معها، حيث إنها الجهة المختصة بتحصيل رسوم خدمات التبريد من الملاك، ولا علاقة مباشرة ل «الاتحاد العقارية» كمطور في هذا الأمر. وفي الوقت ذاته، أشارت «الاتحاد العقارية» في بيانها إلى أن الشركة المسؤولة عن تزويد خدمات التبريد (إيميكول) هددت سكان «موتور سيتي» بقطع خدمات التكييف عنهم، وهو ما يتعارض مع قوانين «مؤسسة التنظيم العقاري».

وأعلنت «الاتحاد» أيضاً أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزج باسمها في هذا الموضوع، وفقاً للقوانين السارية في الدولة.

مؤسسة التنظيم العقاري

أفادت «مؤسسة التنظيم العقاري» (ريرا) بأنها عقدت أمس الثلاثاء اجتماعاً مغلقاً مع جميع الأطراف المعنية بمشروع «موتور سيتي» ضم «الاتحاد العقارية» وشركة إدارة جمعيات الملاك «إداكوم» بينما تم التواصل مع مزود الخدمة «إيميكول»، وجرى التوصل لحل قضية قطع خدمات التكييف عن المناطق المشتركة والوحدات السكنية للملاك والمستخدمين النهائيين.ولفتت «ريرا» إلى أن المشكلة تعود إلى وقت سابق وترتبط بالعلاقة التعاقدية بين «الاتحاد العقارية» و«إيميكول» بشأن سداد فاتورة تكييف المناطق المشتركة في مشاريع «موتور سيتي».

وأكدت «ريرا» أن هذه العلاقات التعاقدية يجب ألا تؤثر في راحة وسلامة السكان، وأن قطع الخدمات مخالف للوائح التنظيمية والقوانين.وأكدت «التنظيم العقاري» حرصها الدائم على متابعة كافة القضايا في السوق العقاري المحلي، وضمان تطبيق القوانين بحذافيرها، بما يضمن ويصون حقوق جميع الأطراف.

وأكدت شركة إدارة جمعيات الملاك «إداكوم» أنها على تواصل مكثف مع مزود الخدمة والسلطات لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن. إذ لا يجوز لمزود الخدمة وفقاً للقوانين والأحكام السائدة في دبي قطع الخدمة التي يقدمها في المناطق المشتركة العامة. وإذ تؤكد «إداكوم» تقديمها للمساعدة اللازمة للسكان في حال نشوء أية مشكلة، فإنه يمكن للسكان، في حال قيام مزود الخدمة بقطع الخدمة مستقبلاً، التواصل مع السلطات المحلية وشرطة دبي لمناقشة مشاكلهم.

المستأجرون

وذكر أحد المستأجرين أن خدمات التكييف التي توفرها شركة «إيميكول» قد انقطعت خلال الأيام القليلة الماضية عن عدد من البنايات العقارية ضمن «موتور سيتي»، وذلك ، حسب رواية «ايميكول» أن «الاتحاد العقارية»، الشركة المطورة للمشروع لم تسدد قيمة فاتورة الخدمات عن المناطق المشتركة.

وأشار إلى أن الخدمة عادت أمس للعمل مرة أخرى، لكن بدرجات حرارة غير فعالة في هذا الطقس الحار، حيث خفضت «إيميكول» درجة برودة الماء المستخدم في أجهزة التكييف من نحو 6 درجات مئوية إلى معدل يتراوح بين 12 و16 درجة.