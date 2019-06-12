شكرا لقرائتكم خبر عن منح «إيديكوم» مهلة حتى الأحد للوفاء بالتزاماتها كافة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت «مؤسسة التنظيم العقاري» (ريرا)، أنها سوف تتخذ الإجراءات اللازمة ضد شركة أدارة جمعيات الملاك «إيديكوم»، وفي حال فشلها بالالتزام بالتعاقدات الخاصة بإدارة وصيانة
وتقديم الخدمات في المناطق المشتركة، سوف نتدخل باتجاه تغييرها وتعيين شركة أخرى جديدة. وأفادت «ريرا»، في تصريحات خاصة ل«الخليج»، أن المطور الرئيسي لمشروع «موتور سيتي» المتمثل ب«الاتحاد العقارية» يملك شركة «إيديكوم» وهو مسؤول عن أدائها، ولا يجب أن يعاني الملاك من عدم مقدرة المطور وشركة الإدارة عن القيام بمهامهم.
وأضافت أن شركة الإدارة وعدت على هامش الاجتماع الذي عقد أمس بدفع المستحقات لشركة التبريد وحل المشكلة، وتم منحها فرصة حتى يوم الأحد المقبل لإنهاء الموضوع، في الوقت نفسه وعدت شركة التبريد «ايميكول» بإرجاع الخدمات.
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