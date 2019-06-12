تشغيل أجهزة خدمة ذاتية لرد «المضافة» للسياح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب أجهزة خدمة ذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح عند مغادرتهم الدولة في المنافذ المشمولة بالنظام.

وقامت شركة بلانيت المخولة من الهيئة الاتحادية للضرائب بتشغيل النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح بتشغيل أجهزة الخدمة الذاتية المزودة بكافة الوسائل التقنية اللازمة لإتمام إجراءات رد الضريبة بشكل آلي بالكامل، في حين يتواجد موظفون من الشركة المشغلة قرب أجهزة الخدمة الذاتية لتقديم المساعدة للسائحين عند الحاجة لذلك.

وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الخدمة الجديدة التي تم إطلاقها بالتعاون مع مشغل النظام توفر مزيداً من السهولة والسرعة في إجراءات رد الضريبة للسياح على مشترياتهم خلال فترة تواجدهم في الدولة بخطوات إلكترونية يتم من خلالها تحديد الضرائب القابلة للاسترداد، والتأكد من وجود المشتريات بصحبة السائح، ثم استرداد الضريبة.

وقال: «توفر أجهزة الخدمة الذاتية إضافة هامة فريدة حيث يقوم السائح باسترداد الضريبة بخطوات إلكترونية دون تعاملات مع موظفين، وذلك من خلال الأجهزة التي تم وضعها في منافذ المغادرة المشمولة بالنظام، حيث يقوم السائح بتقديم الفواتير الضريبية لمشترياته من منافذ البيع المسجلة ضمن النظام للأجهزة الآلية مرفقاً معها جواز سفره وبطاقته الائتمانية، ويمكنه استرداد الضريبة بدون حد أقصى بتحويل قيمة الضريبة القابلة للاسترداد إلى حساب البطاقة الائتمانية الخاصة بالسائح، وفي حال طلب الاسترداد نقداً يكون الحد الأقصى لليوم الواحد 10 آلاف درهم».

وأضاف: «تأتي الخدمة الجديدة في إطار الحرص على التطوير المستمر لخدماتنا، حيث رصدت الهيئة من خلال عمليات المتابعة المستمرة زيادة مطردة في مستويات سعادة المتعاملين مع النظام الإلكتروني لرد الضريبة.