الأسهم تتماسك.. والأجانب يحتفظون بمراكزهم الشرائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

أغلقت مؤشرات الأسهم المحلية قرب إغلاقاتها السابقة لاسيما سوق دبي الذي تماسك عند 2675 نقطة، فيما نزل سوق أبوظبي 0.64%، وسط عمليات جني أرباح جزئي استهدف عدداً من الأسهم وفي مقدمتها البنوك.

جاء ذلك وسط هدوء في عمليات شراء الأجانب (غير العرب) والذين لم تتجاوز صافي استثماراتهم 5 ملايين درهم كمحصلة بيع فقط، ما يعني احتفاظهم بمراكزهم الشرائية، في حين تباينت توجهات المحافظ الاستثمارية، بمحصلة شرائية في أبوظبي ب5.4 مليون درهم، و29.3 مليون محصلة بيع في دبي.

وسجلت سيولة الأسواق 328.5 مليون درهم، منها 204 ملايين درهم في دبي، و29 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 205.5 مليون سهم، توزعت بواقع 176.5 مليون سهم في دبي، و29 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 56 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 32 شركة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة طفيفة 0.02% عند مستوى 2675.39 نقطة، مدعوماً بأسهم شركات العقار والنقل والتأمين والخدمات و الاتصالات.

وارتفع قطاع العقار بنسبة 0.18% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 0.22% و«أرابتك» 0.63% و«داماك» 1.07%، وزاد قطاع النقل بنسبة 1.01% نتيجة صعود «العربية للطيران» 2.86%، رغم تراجع «الخليج للملاحة» 0.49% و«أرامكس» 0.23%.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.34% مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.98% فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير، ونزل قطاع الاستثمار بنسبة 0.13% مع انخفاض «دبي المالي» 0.69% فيما استقر «دبي للاستثمار» وارتفع «شعاع» بنحو 0.11%.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.64% إلى مستوى 4965.86 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم البنوك والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة والسلع.

وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.7% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.81% و«أبوظبي التجاري» 0.8% و«أبوظبي الإسلامي» 0.44%، وهبط قطاع الاتصالات بنسبة 1.11% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها.

وتراجع قطاع الطاقة بنحو 2.18% مع هبوط «طاقة» 8.8% و«دانة غاز» 1.43% و«أدنوك للتوزيع» 0.37%، بينما ارتفع قطاع العقار وحيداً بنسبة 2.07% مع صعود سهم «الدار» 2.19%، وزاد قطاع الاستثمار 0.71% مع صعود «الواحة كابيتال» 1.32%. وتصدر سهم «مصرف عجمان» التداولات في سوق دبي بقيمة 35.6 مليون درهم، وارتفع بنسبة 2.17% مغلقاً عند 0.94 درهم، تلاه سهم «العربية للطيران» بسيولة بقيمة 34.85 مليون درهم، مغلقاً عند 1.08 درهم، ثم سهم «داماك» بسيولة ب26 مليون درهم، وأغلق عند 0.94 درهم.

وفي سوق العاصمة، جاء في مقدمة التداولات سهم «أبوظبي التجاري» ب32.3 مليون درهم، مغلقاً عند 8.63 درهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بسيولة ب26.86 مليون درهم، وأقفل عند 14.78 درهم، ثم سهم «اتصالات» بتداولات بقيمة 24 مليون درهم، مغلقاً عند 16.06 درهم.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي، جاء في المقدمة سهم «تبريد» بارتفاعه 3.13% مغلقاً عند 1.65 درهم،في المقابل سجل سهم «أمان» التراجع الأكثر بنسبة 3.23% مغلقاً عند 0.45 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي، سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق»، بارتفاعه 5.28% مغلقاً عند 3.79 درهم، وبالعكس، نزل سهم «الوطنية للتكافل» 9.59% إلى 0.66 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 5 ملايين درهم محصلة شراء، منها 2.6 مليون درهم محصلة شراء العرب، و2.32 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، و49.7 ألف درهم فقط لا غير محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 5 ملايين درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات العربية للطيران، وسلامة للتأمين، وإعمار مولز، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات أبوظبي التجاري، ودانة غاز ودبي الإسلامي.

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 5.4 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو البيع بدبي بصافي استثمار بلغ 29.3 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار بلغ 5.4 مليون درهم محصلة بيع، وإلى الشراء بدبي بصافي استثمار بلغ 29.3 مليون درهم محصلة شراء.