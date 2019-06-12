«جرينستون ايكويتي» تروج المنتجات المالية الأجنبية

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أعلنت «جرينستون ايكويتي بارتنرز»، أنها أصبحت أول شركة من نوعها تحصل على ترخيص لترويج المنتجات المالية والأوراق المالية الأجنبية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات.

وقد منحت هيئة الأوراق المالية والسلع «جرينستون ايكويتي بارتنرز» لترويج المنتجات المالية (ذ.م.م)، إحدى الشركات التابعة ل «جرينستون» في الإمارات العربية المتحدة، ترخيصاً لمزاولة أنشطة ترويج المنتجات المالية وترويج الأوراق المالية الأجنبية. وفي إطار الترخيص الجديد، ستتمكن «جرينستون» من تنفيذ أنشطة الاستثمار في المحافظ لعملائها من خلال تسجيلها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، وتوفير خيارات الاستثمار الدولية والمحلية للمستثمرين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما سيساهم في دعم مهمة الهيئة لتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تحسين الإطار التشريعي اللازم لتطور أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال علي غيمشي، الرئيس التنفيذي لشركة «جرينستون ايكويتي بارتنرز»، «إن حصولنا على هذا الترخيص المتميز يشكل علامة فارقة وإنجازاً ملفتاً في رحلة نمو جرينستون، كما أنه يرسخ حضورنا كشركة استثمارية رائدة لها دور فاعل في جمع وتكوين رأس المال في الشرق الأوسط». وأضاف بقوله، «أود في هذه المناسبة أن أتوجه بالشكر والعرفان إلى هيئة الأوراق المالية والسلع على منحنا هذا الترخيص المرموق، ونؤكد التزامنا بدعم مهمتها وأهدافها. كما يأتي هذا الترخيص تتويجاً لنهج عملنا القائم على سياسة الامتثال بالمرتبة الأولى، ويدعم هدفنا المتمثل في تقديم مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية القيّمة والجذابة والتي لم تكن متوفرة سابقاً للمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة».