20 شركة ناشئة ضمن برامج مسرعات الأعمال في منطقة 2071

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت مها المزينة، مديرة منطقة 2071، التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، أهمية دور الشركات الناشئة في رسم ملامح القطاعات المستقبلية الرئيسية، لما تتمتع به من قدرة على مواكبة الاحتياجات والمتغيرات المتسارعة، وابتكار حلول وتطبيقات جديدة. وقالت المزينة إن منطقة 2071 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تشكل منصة تفاعلية تجمع نخبة العقول الخلاقة، وركيزة أساسية لتحقيق أهداف دولة الإمارات عبر تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، والشركات الخاصة، ورواد الأعمال.

أشارت مها المزينة إلى أهمية الدعم الذي تقدمه منطقة 2071 للعديد من الشركات الناشئة عبر توفير بيئة مشجعة على الابتكار تحتضن العقول المبدعة من مختلف أنحاء العالم، وتتيح لها فرصة الإبداع وتطوير منتجات ومشاريع ريادية والمساهمة في الاقتصاد وتوسع مجالات النجاح والنمو أمامها.

وأضافت المزينة أن المنطقة احتضنت خلال الفترة الماضية 20 شركة ناشئة بقيمة 42.4 مليون درهم ضمن برنامجين عالميين لمسرعات الأعمال، هما برنامج «تيك ستارز» العالمي لمسرعات الأعمال وبرنامج «فينشر لابس» لمسرعات مشاريع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية.

شركات برنامج تيك ستارز

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واستضافت الدورة الثانية لبرنامج «تيك ستارز» العالمي لمسرعات الأعمال بالتعاون مع «جينكو للاستثمار» التي عقدت على مدى 13 أسبوعاً، 10 شركات من حول العالم تعمل على تطوير مشاريع ومنتجاتها مبتكرة في مجالات التكنولوجيا وإنترنت الأشياء والبناء والتشييد والإدارة، وغيرها.

وتبلغ قيمة هذه الشركات أكثر من 24 مليون درهم، وتضم كلاً من شركة بوجلانس (Buglance) المتخصصة في مجال الاختبار الجماعي، وربط أخصائيي اختبار البرمجيات بشركات تطوير البرمجيات في جميع أنحاء العالم، وشركة كلارا (Clara) التي تعمل على رقمنة وأتمتة الجوانب القانونية للشركات الناشئة، وإنشاء وإدارة هيكلها القانوني بكفاءة لضمان استعدادها لبدء المشاريع، وشركة إليمنت 16 (Element 16) المتخصصة في مجال تحسين كفاءة الطاقة في مرافق المعالجة الصناعية باستخدام تقنية تخزين الحرارة، وشركة لوج إيجنت (LuggAgent) التي تقدم العديد من الخدمات الخاصة للمسافرين، وشركة نستروم (Nestrom) وهي عبارة عن منصة سحابية تعمل على التقاط البيانات حول أداء العمليات الميدانية باستخدام الهواتف المحمولة الرقمية، أو أجهزة استشعار بتقنية إنترنت الأشياء.

شركات برنامج فينشر لابس

أما الشركات المشاركة في برنامج «فينشر لابس» لمسرعات مشاريع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، فتبلغ قيمتها أكثر من 18.4 مليون درهم، وتعمل هذه الشركات على أفكار مبتكرة توظف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية والتعاملات الرقمية (بلوك تشين) وتعلم الآلات في قطاعات البنوك والصحة والزراعة والنفط والغاز والطاقة، وغيرها.

أدوات داعمة وبيئة مستقبلية

وتوفر منطقة 2071 الدعم لهذه الشركات عبر استضافتها عدة أسابيع، وتوفير الأدوات الضرورية لها لتطوير مشاريعها، وتنظيم ورش عمل وجلسات حوارية وتفاعلية مع شخصيات حكومية وعالمية ومتخصصة في المجالات التي تهم المشاركين.