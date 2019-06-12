«مطار أبوظبي الجديد» يثري تجربة المسافرين بـ «الجيل الخامس»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: "الخليج"
حققت «اتصالات» إنجازاً جديداً على صعيد شبكة الجيل الخامس 5G ، يتمثّل بأنها أصبحت أول شركة اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمكن من توفير شبكة الجيل الخامس داخل مطار دولي.
وقد تمكنت «اتصالات» من تحقيق هذا الإنجاز بالاعتماد على نظام (C-Band)، النظام الأول من نوعه الذي يدعم تغطية هذا النوع المتقدم من الشبكات داخل المباني، وبسرعة تحميل بيانات عالية تصل إلى 1 جيجابت في الثانية.
وفي ظل هذا التطور، سيصبح مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد، أول مطار في المنطقة يستفيد من ميزة الاتصال فائق السرعة التي توفرها شبكة الجيل الخامس من «اتصالات». ويعتبر هذا الإنجاز نتيجة للتعاون المستمر والوثيق بين «اتصالات» وبين مطارات أبوظبي لنشر تكنولوجيا الجيل الخامس قبل الافتتاح الرسمي لمبنى المطار الجديد.
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