8 % نمو قيمة محفظة «الإمارات ريت» في الربع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «إكويتاتيفا» (دبي) المحدودة («إكويتاتيفا»)، أكبر مدير لصناديق «ريت» في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومديرة صندوق «الإمارات ريت» (CEIC) المحدود، أمس عن النتائج المالية غير المدقّقة للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 لصندوق «الإمارات ريت» (CEIC) المحدود («الإمارات ريت» أو «ريت»)، وهو أكبر صندوق في العالم للاستثمار العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وبحسب النتائج: ارتفعت قيمة المحفظة إلى 941 مليون دولار (3.5 مليار درهم)، بزيادة قدرها 8 ٪ على الربع الأول من عام 2018 (870 مليون دولار) بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 8.6 مليون دولار (31.7 مليون درهم )، بزيادة قدرها 1.4٪ على الربع الأول من عام 2018 (8.5 مليون دولار ) بلغ إجمالي قيمة الأصول الصافية في 31 مارس 2019 ما يوازي 510 ملايين دولار (1.9 مليار درهم ) أو 1.70 دولار للسهم الواحد وبلغ إجمالي الدخل العقاري 17.9 مليون دولار (65.7 مليون درهم )، بزيادة قدرها 8.4 ٪ على الربع الأول من عام 2018 (16.5 مليون دولار ).

اقتراح توزيع الأرباح النهائية للعام 2018 بقيمة 0.04 دولار للسهم الواحد بحلول 30 يونيو 2019، وبذلك يصل إجمالي الأرباح الموزّعة لعام 2018 إلى 0.08 دولار للسهم.

أعلنت مجموعة «إكويتاتيفا» عن زيادة ثابتة بنسبة 8.4 ٪ في إجمالي الدخل العقاري إلى 17.9 مليون دولار (16.5 مليون دولار في الربع الأول من عام 2018) على الرغم من فقدان الدخل من المدرسة الواقعة في مجمع دبي للاستثمار، حيث ساهمت الإدارة النشطة لمحفظة «الإمارات ريت» في زيادة قوية في إجمالي الدخل العقاري، والذي عوّض انخفاض ذلك الدخل بأكثر منه.

وقد جاءت المساهمة الرئيسية لهذه الزيادة في إجمالي الدخل العقاري من زيادة نسبة الإشغال في برج إندكس وكذلك من عمليّتي الاستحواذ اللتين تمّتا في عام 2018.

فقد زادت نسبة الإشغال في مجمّع «اوفيس بارك» خلال الربع الأول من عام 2019 من 86٪ إلى 90٪، وارتفعت نسبة الإشغال في مكاتب برج إندكس من 47٪ إلى 52٪.

وارتفع إجمالي الإيجار السنوي لبرج إندكس بنسبة 38٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما ارتفعت قيمة محفظة «الإمارات ريت» بنسبة 8٪ لتصل إلى 941 مليون دولار، ووصل صافي قيمة الأصول في 31 مارس 2019 إلى 510 مليون دولار أو 1.70 دولار للسهم الواحد.

وقد أدّى غياب مكاسب التقييم مقارنة بالربع الأول من عام 2018 إلى انخفاض في صافي الأرباح من 10 ملايين دولار إلى 1.6 مليون دولار. ومع ذلك، فإن قيمة الأموال من العمليات (FFO) والتي لا تشمل التغييرات الناتجة عن إعادة التقييم، فهي لا تزال مستقرّة عند 3.3 مليون دولار.

اقترحت مجموعة «إكويتاتيفا» توزيع الأرباح النهائية لعام 2018 بقيمة 0.04 دولار للسهم الواحد، والتي من المقترح توزيعها بحلول 30 يونيو 2019.

عند موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي 2019، سيتمكّن المساهمون الواردة أسماؤهم في السجلّ في 13 يونيو 2019 من الاستفادة من توزيع الأرباح.