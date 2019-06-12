النفط يرتفع بفضل صعود الأسواق المالية وتوقعات بتمديد تخفيضات الإنتاج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط، أمس، بدعم من صعود الأسواق المالية والتوقعات بأن «أوبك» وحلفاءها سيُبقون على قيود الإمدادات.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 62.71 دولار للبرميل مرتفعة 42 سنتاً أو 0.7% مقارنة مع سعر إغلاق الاثنين.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.85 دولار للبرميل مرتفعة 59 سنتاً أو 1.1% مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

ونزلت الأسعار نحو 1% في الجلسة السابقة وتراجعت العقود الآجلة للخام بنحو 20% من ذرى 2019 التي سجلتها في أواخر أبريل / نيسان، منخفضة بفعل تراجع اقتصادي واسع النطاق بدأ في التأثير على استهلاك النفط.

ويقول متعاملون إن العقود الآجلة للخام ارتفعت اليوم بفعل صعود الأسواق المالية بصفة عامة وبعد أن خففت بكين قواعد تمويل لوقف تراجع الاقتصاد.

وعلى جانب الإنتاج، قالت روسيا، الاثنين، إنها قد تؤيد تمديد تخفيضات الإمدادات السارية منذ يناير كانون الثاني، محذرة من أن أسعار النفط قد تهبط إلى 30 دولاراً للبرميل إذا ضخ المنتجون نفطاً أكثر من اللازم.

وتكبح (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين بما في ذلك روسيا، المجموعة المعروفة باسم (أوبك بلس)، الإمدادات منذ بداية العام لدعم الأسعار.

ومن المقرر أن تجتمع (أوبك بلس) في أواخر يونيو / حزيران أو أوائل يوليو / تموز لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج لبقية العام.

من جانبه، قال مصدران مطلعان على بيانات رسمية، أمس، إن متوسط إنتاج روسيا النفطي بلغ 11.04 مليون برميل يوميا في الفترة من الأول حتى العاشر من يونيو حزيران مقارنة مع 10.87 مليون برميل يوميا في الأيام الثلاثة الأولى من الشهر ذاته.

وكان الإنتاج في أول ثلاثة أيام من هذا الشهر الأقل منذ منتصف 2016 وفقا لحسابات رويترز. (رويترز)