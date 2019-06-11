ضبط كميات من الدقيق الفاسد محافظة ريمة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ريمة

من جديد تتمكن السلطات اليمنية من ضبط مساعدات انسانية منتهية الصلاحية.

واكد مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة ريمة ضبط كمية من الدقيق الفاسد والتابع للمنظمات الغذائية بمنطقة رباط النهاري بمديرية الجبين.

وتأتي عملية الضبط بعد أن تلقى مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة عددا من البلاغات من قبل المواطنين الذين تم إعطائهم كميات كبيرة من الدقيق الفاسد والمليء بالدود والحشرات من قبل المعنيين عن المخازن التابعة للمنظمات.

وأوضح مدير مكتب الصناعة أنه تم تحرير محضر ضبط لعدد مائتين وستة وتسعون كيساً من الدقيق الفاسد في أحد المخازن بمنطقة رباط النهاري حيث سارعت المنظمات بالتوجيه للمعنيين بصرفها بعد أن تم ضبط كميات كبيرة من الدقيق الفاسد في الشهر الماضي، مشيراً إلى أنه سيتم تحريز على هذه الكميات الفاسدة وإحالة المتسببين إلى الجهات المعنية.