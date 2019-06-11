شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق شبه مستقرة عقب موجة صعود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأمريكية عند الإغلاق اليوم الثلاثاء مع تريث المستثمرين عقب موجة مكاسب وبروز بواعث قلق جديدة بشأن حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 14.17 نقطة بما يعادل 0.05% إلى 26048.51 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 1.01 نقطة أو 0.03% إلى 2885.72 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 0.60 نقطة أو 0.01% إلى 7822.57 نقطة.
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