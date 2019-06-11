الاقتصاد

المغاربية محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 11-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الشركة الخليجية المغاربية القابضة (GNAHC) في آخر جلساته ، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.93% بما يعادل 0.50 نقطة ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول .

 

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 56.50 ، طيلة ثبات الدعم 52.00 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 52.70 ومستوى المقاومة 56.50 .

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