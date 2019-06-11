شكرا لقرائتكم خبر عن المتحد يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 11-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم البنك الأهلي المتحد (ALMUTAHED) ارتفاعه بتداولاته الاخيرة على المدى القصير ، ليحاول بذلك التخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.94% بما يعادل 6.00 نقطة .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 319.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 333.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 308.26 ومستوى المقاومة 327.00 .