شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي - 11-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم مصرف الإنماء (1150) على ارتفاع جديد في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.49% بما يعادل 0.12 ريال ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير بعد كسره لخط اتجاه صاعد في وقت سابق ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 23.00 ، طيلة ثبات المقاومة 25.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 25.30 .