شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي ينهي تركيبة توافقية سلبية – تحليل صباحي – 11-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مصرف الراجحي (1120) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليصل إلى اختبار مستوى المقاومة المهم 27.06 ، لينهي بذلك تركيبة توافقية متكونة على المدى القصير وهو نموذج جارتلي السلبي كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط بالمدى القصير ، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.56% بما يعادل 0.40 ريال ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

Advertisements

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 72.06 ، ليستهدف مستوى الدعم 68.90 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 70.00 ومستوى المقاومة 74.00 .