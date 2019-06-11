شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 11- 6 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 11-6-2019.

إيقاف تداول 8 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء. إيقاف تداول 8 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، مصر للألومنيوم، أسمنت سيناء، الكابلات الكهربائية المصرية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، العبوات الطبية، الإسكندرية للغزل والنسيج-سبينالكس، رواد السياحة-رواد.

البورصة تربح 888 مليون جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 888 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 762.069 مليار جنيه. البورصة تربح 888 مليون جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 888 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 762.069 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 162.6 مليون ورقة مالية بقيمة 791.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21 ألف عملية لعدد 164 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.06% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.24%، والعرب على 9.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.48% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.51%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 15.4 مليون جنيه، 748 ألف جنيه، 74.6 مليون جنيه، 33.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 54.5 مليون جنيه، 69.8 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 14206 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2131 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 17555 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 605 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1546 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 451 نقطة.

وارتفعت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 68 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 19.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.25%

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- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 1.705 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.83%

- الإسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكس بسعر إغلاق 1.589 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.58%

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.691 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.50%

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 15.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.59%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- رواد السياحة بسعر إغلاق 7.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.10%

- بى انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 8.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.22%

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 7.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.33%

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 8 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.19%

- مينا للاستثمار السياحى والعقارى بسعر إغلاق 2.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.31%