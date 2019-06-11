أمازون تزيح قوقل متصدرة قائمة أقوى علامة تجارية بـ 315 مليار دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أزاحت مجموعة «أمازون» الأمريكية العملاقة في مجال التجارة الالكترونية شركتي «قوقل» و»أبل» متصدرتي ترتيب أقوى العلامات التجارية العالمية، وفق تصنيف أعدته شركة «كانتار».

وبحسب هذا التصنيف السنوي الصادر بعنوان «براندز»، عززت المجموعة التي أسسها جيف بيزوس قيمة ماركتها بنسبة 52% لتصل إلى 315 مليار دولار. وأوضحت شركة «كانتار» ومالكتها مجموعة «دبليو بي بي» البريطانية العملاقة في مجال العلاقات العامة، أمس في بيان أن «أمازون» عززت قيمة ماركتها عن طريق «عمليات استحواذ ذكية وخدمة ممتازة للمستهلك وقدرة في التقدم على منافسيها من خلال تقديم نظام بيئي غني بالمنتجات والخدمات».

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ديفيد روث: توسعت «أمازون» في مجالات البقالة والرعاية الصحية وتوصيل الأطعمة وحتى أجهزة «أليكسا»، وهذا يثبت أن اسمها يمتاز «بعلامة تجارية كبيرة» عبر عديد من الفئات المختلفة.

وتقدمت «أمازون» من المرتبة الثالثة إلى الأولى منتزعة الصدارة من «قوقل» التي انتقلت إلى المركز الثالث مع قيمة مقدرة بـ 309 مليارات دولار. واحتلت «أبل» المركز الثاني في هذا التصنيف مع قيمة مقدرة بـ 309.5 مليارات دولار.

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تزايد العلامات الآسيوية

وفي المراتب اللاحقة في التصنيف حلت مجموعة «مايكروسوفت» وخدمة «فيزا» للدفع، وشبكة «فيس بوك»، ومجموعة «علي بابا» الصينية للتجارة الالكترونية.

ولفتت الدراسة إلى تصاعد نفوذ العلامات التجارية الآسيوية التي تحتل 23 منها مواقع في هذا التصنيف، بينها 15 علامة تجارية صينية، من بينها شركة الجوالات «شاومي» بقيمة 19.8 مليار دولار، و»هواوي» التي تواجه ضغوطا في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية 8% العام الماضي إلى 26.9 مليار دولار.

وأشار معدو الدراسة التي تشمل أبرز 100 علامة تجارية في العالم إلى أن التصنيف يلحظ الأهمية الكبيرة لشركات التكنولوجيا والمال والتوزيع، وهي مجالات تفيد بدرجة كبيرة نمو النشاطات الالكترونية.

مشاركة 3.7 ملايين مستهلك

وخارج هذه القطاعات، أبرز العلامات التجارية هي سلسلة «ماكدونالدز» لمطاعم الوجبات السريعة التي حلت تاسعة في التصنيف. كذلك كان لمجموعات فرنسية حصة في هذا الترتيب، مع علامات تجارية متخصصة في المنتجات الفاخرة، أبرزها «لوي فويتون» (22) و»شانيل» (31)، و»إيرميس» (37)، و»لوريال « (43). وأعدت شركة «كانتار» للبحوث هذا التصنيف استنادا إلى بيانات تجارية جمعت من 3.7 ملايين مستهلك وتتناول أكثر من 166 ألف علامة تجارية.