السعودية تدير الشبكة العربية لحاضنات التقنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جنيف

كلف الاتحاد الدولي للاتصالات، وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، السعودية ممثلة ببرنامج «بادر» لحاضنات ومسرعات التقنية، أحد برامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بإدارة أعمال الشبكة العربية لحاضنات التقنية، وذلك على هامش أعمال دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات المنعقد حاليا في مدينة جنيف بحضور ممثلي 75 دولة.

وسينفذ برنامج بادر بموجب هذا التكليف عددا من المشاريع في مجالات الابتكار وتمكين ريادة الأعمال الرقمية في دول العالم العربي، وتعزيز الجهود المبذولة لخدمة أصحاب المشاريع والمبتكرين والشركات الناشئة فيها، بما سيشمل ترؤس برنامج «بادر» للشبكة العربية لحاضنات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمدن التكنولوجية بالمنطقة العربية «أرتيكنيت»، وهي الشبكة التي تضم في عضويتها 22 حاضنة أعمال و19 واحة أعمال تقنية في الوطن العربي، بهدف تبادل الأفكار حول النهوض بصناعة حاضنات الأعمال العربية.

وجرى توقيع وثيقة مشروع إدارة أعمال الشبكة العربية لحاضنات التقنية بين كل من مديرة قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، دورين بوقدن، والمدير التنفيذي لبرنامج «بادر» لحاضنات ومسرعات التقنية، نواف الصحاف، وبحضور محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور عبدالعزيز الرويس، رئيس وفد المملكة المشارك في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأشار الرويس إلى أنها تأتي امتدادا لعدد من الشراكات التي تولدت عن عضوية المملكة في الاتحاد وسعيها الحثيث في دعم المجتمع الدولي. فيما أكد الصحاف عقب توقيع وثيقة المشروع أن اختيار الاتحاد الدولي للاتصالات للمملكة يؤكد دورها البارز في دعم الابتكار وريادة الأعمال في العالم العربي، وحضورها في هذه المجال.

يذكر أن اختيار الاتحاد الدولي للاتصالات للمملكة لإدارة أعمال شبكة حاضنات الأعمال الرقمية يعد الأول من نوعه في تاريخ الاتحاد، مما يشير إلى الدور القيادي الذي تلعبه المملكة في هذه المنظمة الأممية.

ماذا تضمن التكليف؟

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- تسلم رئاسة الشبكة العربية لحاضنات الأعمال

- دعم ريادة الأعمال الرقمية في الدول العربية

- بناء القدرات الرقمية في الدول النامية

- نشر الوعي وتعزيز دور الشركات الصغيرة والناشئة

- تشجيع انتشار الابتكارات الرقمية

- استقطاب المشاريع وجذب الاستثمارات

- إقامة شراكات فاعلية بين رواد الأعمال

لماذا تم تكليف المملكة؟