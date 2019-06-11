المالية: السعودية تملك ثالث أكبر احتياطي عالمي من الدولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تمتلك السعودية ثالث أكبر احتياطي عالمي من الدولار، بحسب ما كشف عنه رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية ومستشار وزير المالية فهد السيف، مشيرا إلى أن هذا يعكس قوة ومتانة اقتصاد المملكة والسوق المالية فيها.

وأكد السيف في بيان أمس أن حصول مكتب الدين العام يتوج بثلاث جوائز من مؤسسة «قلوبال كابيتال» يتوج المجهودات التي تبذلها حكومة المملكة في تطوير أدوات الدين، والثقة العالمية الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي، والنظرة الإيجابية إلى مستقبل الاستدامة المالية في المملكة، ويعزز هذا الإقبال الدولي على إصدارات الصكوك والسندات التي تطرحها الحكومة المركز المالي للمملكة عالميا، خصوصا بعد انضمامها عام 1999 إلى مجموعة العشرين التي تضم أكبر 20 اقتصادا في العالم.

أفضل مصدر

وحصل مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية على جائزة «أفضل مصدر لأدوات الدين في الأسواق الناشئة»، وجائزة «أفضل مصدر لأدوات الدين السيادية في الشرق الأوسط لعام 2019م، بالإضافة إلى جائزة أفضل مسؤول تمويل في الشرق الأوسط، والمقدمة من مؤسسة «جلوبل كابيتال».

وتسلم الجوائز سلطان الخليل من إدارة علاقات المستثمرين، وعبدالعزيز الحبيشي من إدارة الإصدارات الحكومية بمكتب الدين العام، خلال حفل توزيع الجوائز السنوية، الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، وسط حضور رفيع المستوى ضم نخبة من رواد القطاع وممثلين للجهات الحكومية وكبرى المؤسسات المالية والمصرفية من مختلف أنحاء العالم.

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تنامي الثقة

وقال السيف «يعكس هذا النجاح حجم الشفافية التي تدار بها المالية العامة للدولة، من خلال إتاحة هذه المعلومات للمستثمرين، كما يشير إلى تنامي الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد السعودي وبقدرته على تحقيق عوائد جيدة في ظل الأداء العام الذي يسير بشكل يتوافق مع المشاريع التنموية والاستراتيجية وفق رؤية المملكة 2030، ومن خلال تطوير سوق مالية متقدمة تسهم في زيادة السيولة وتسهيل وصول رؤوس أموال كبيرة من الأسواق العالمية.

جدول إصدار

وأفاد بأن مكتب إدارة الدين العام أعلن عن خطة الإصدار من خلال إعداد جدول إصدار سنوي للإصدارات في السوق المحلية ومشاركته مع الجهات ذات العلاقة ليسمح للمستثمرين بتخصيص محافظهم من الأوراق المالية الحكومية بعناية وبوقت كافيين، حيث لاقت هذه الخطوات ترحيب صندوق النقد الدولي التي من شأنها تطوير وتعميق أسواق الدين المحلية في المملكة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إصدار أدوات الدين المحلية منها والدولية يأتي في إطار إيجاد حلول ابتكارية لتأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

3 جوائز

أفضل مصدر لأدوات الدين في الأسواق الناشئة

أفضل مصدر لأدوات الدين السيادية في الشرق الأوسط

أفضل مسؤول تمويل في الشرق الأوسط

جوائز جلوبال كابيتال

تكرم إنجازات الحكومات والشركات على مختلف أحجامها ضمن مجال التمويل السيادي والإقليمي والخدمات المصرفية وصناديق التحوط وإدارة الثروات والأصول، والأصول العقارية، إلى جانب مجالات أخرى ضمن قطاع الخدمات المالية، كما تسلط الضوء على أبرز الابتكارات والإنجازات ضمن قطاع الخدمات المالية عالميا، وقد كرمت المؤسسة عددا من المؤسسات المالية على مستوى العالم مثل البنك الدولي، وبنك أوروبا للاستثمار، ووكالة موديز للتصنيف الائتماني، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات المالية الحكومية في إسبانيا والمكسيك.