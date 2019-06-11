كيف ستؤثر جولة رفع أسعار الوقود المنتظرة على التضخم في صيف 2019؟

مصراوي
توقعت 3 بنوك استثمار أن ترتفع معدلات التضخم السنوية خلال شهور الصيف المقبل، مع الإجراءات المنتظرة من رفع أسعار المنتجات البترولية، والكهرباء.
وقال بنك استثمار بلتون في تقرير له اليوم الثلاثاء، "نؤكد رؤيتنا بارتفاع متوقع للتضخم العام السنوي بين 2.5-3.5% خلال الربع الثالث من 2019، بدعم من الجولة الرابعة من إزالة دعم الوقود والكهرباء والجولة الثالثة من زيادة أسعار المياه".
ومن المنتظر أن ترفع الحكومة أسعار عدد من منتجات الوقود خلال الفترة المقبلة في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على تحرير أسعار معظم المنتجات...
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