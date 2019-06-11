شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 11-6-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 11-6-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 761.181 مليار جنيه.



البورصة تربح 888 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 888 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 762.069 مليار جنيه. البورصة تربح 888 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 888 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 762.069 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 162.6 مليون ورقة مالية بقيمة 791.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21 ألف عملية لعدد 164 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.06% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.24%، والعرب على 9.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.48% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.51%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 15.4 مليون جنيه، 748 ألف جنيه، 74.6 مليون جنيه، 33.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 54.5 مليون جنيه، 69.8 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 14206 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2131 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 17555 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 605 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1546 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 451 نقطة.

وارتفعت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 68 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

أوراسكوم للاستثماراعتمد مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية خلال الربع الأول من 2019، وحققت الشركة خسائر بلغت 78.86 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 121.52 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة تراجع 35.1% على أساس سنوى. أوراسكوم للاستثماراعتمد مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية خلال الربع الأول من 2019، وحققت الشركة خسائر بلغت 78.86 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 121.52 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة تراجع 35.1% على أساس سنوى.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن إيرادات تشغيل الشركة بلغت 408.98 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2019، مقابل إيرادات بقيمة 409.52 مليون جنيه فى الربع المقارن.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت أوراسكوم للاستثمار القابضة، خسائر بلغت 129.57 مليون جنيه فى الربع الأول من 2019، مقابل خسائر بلغت 33.96 مليون جنيه فى الربع المقارن قبل عام.

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بالم هيلزأعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن تحقيق صافى ربح خلال الربع الأول من 2019 بقيمة 141.161 مليون جنيه، مقابل صافى ربح بلغ 224.151 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة تراجع 37.02 % على أساس سنوى. بالم هيلزأعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن تحقيق صافى ربح خلال الربع الأول من 2019 بقيمة 141.161 مليون جنيه، مقابل صافى ربح بلغ 224.151 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة تراجع 37.02 % على أساس سنوى.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن شركة بالم هيلز للتعمير تراجعت إيرادات النشاط خلال الربع الأول من 2019 لتصل إلى 958.082 مليون جنيه، مقابل 1.465 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2018.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت بنسبة 35.48 % خلال نفس الفترة، لتصل إلى 26.481 مليون جنيه، مقابل 41.272 مليون جنيه خلال الفترة المنصرمة من العام الماضى.

صناديق الاستثمار العقارىقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أصدر قرارا رقم ( 1347) لسنة 2019، والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، المنظمة لنشاط صناديق الاستثمار العقارى. صناديق الاستثمار العقارىقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أصدر قرارا رقم ( 1347) لسنة 2019، والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، المنظمة لنشاط صناديق الاستثمار العقارى.

وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن أبرز التعديلات بقرار رئيس الوزراء، منها اقتصار قيام شركة خدمات الإدارة بإجراء التقييم الدورى لإجمالى أصول الصندوق العقارى لتصبح كل ستة أشهر على الأقل ( بدلا من كل 3 أشهر ) فى الحالات التى يكون الصندوق فيها غير مقيدا بالبورصة بهدف تخفيف الأعباء المالية على الصندوق، نظرا لطبيعة بعض الصناديق التى تستهدف الاستثمار طويل الأجل فى أصول عقارية أو أوراق مالية غير مقيدة فى البورصة، مع الالتزام بأن يكون التقييم كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيدا بالبورصة.

وتابع عمران، أن التعديلات، راعت مزيدا من التيسير وتخفيف الأعباء المالية بحيث يتم تقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة – بدلا من اشتراط ان يكون التقييم بواسطة خبيرين - والذى يجب أن يكون مستقلا عن أى من الأطراف ذو العلاقة، كما يلتزم عند إعداده لتقريره بالمعايير المصرية للتقييم اعقارى الصدرة عن مجلس إدارة الهيئة، مع الاكتفاء بإرسال تقرير التقييم إلى مراقب الحسابات دون أن يتدخل فى مهام التقييم.

وأشار عمران، إلى أن هيئة الرقابة المالية، تتشاور حاليا مع مسؤولى وزارة المالية لإعداد بعض الحوافز الضريبية لتشجيع مزاولة نشاط الاستثمار العقارى من خلال صناديق الاستثمار العقارى.

ونوه رئيس الهيئة، الى أن التعديل الذى تم لتجنب تعارض المصالح، حيث تم اشتراط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق فيا يتعلق بصناديق الاستثمار العقارى فى حال توجيه أموال الصندوق فى أى من الاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأى طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوى العلاقة بالصندوق، وبما لا يجاوز 25% من أصول الصندوق، على أن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيرى تقييم عقارى من الخبراء المقيدين لدى الهيئة وان يتم اعتماد التقييم من مراقبى حسابات الصندوق.