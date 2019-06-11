شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع..ودبى ترتفع للجلسة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفعت بورصة دبى للجلسة الرابعة على التوالى، بعد عمليات شراء انتقائية لبعض الأسهم القيادية، وسط توقعات بتحسن الأداء فى الفترة المقبلة تزامناً مع ظهور محفزات جديدة، وواصلت بورصة السعودية ارتفاعها بنسبة 1.59% رابحاً 140.51 نقطة ليغلق عند مستوى 8989.72 نقطة.

فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت لليوم الثانى على التوالى، وتراجعت بورصة البحرين بنسبة 0.09% خاسراً 1.34 نقطة ليغلق عند مستوى 1450.07 نقطة.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.59% رابحاً 140.51 نقطة ليغلق عند مستوى 8989.72 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.25% خاسراً 43.36 نقطة ليغلق عند مستوى 3419.59 نقطة. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.59% رابحاً 140.51 نقطة ليغلق عند مستوى 8989.72 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.25% خاسراً 43.36 نقطة ليغلق عند مستوى 3419.59 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 178.9 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 155 شركة، فيما تراجعت 25 شركة.

وارتفع 20 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 3.11%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.92%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.36%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.14%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.08%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.94%.

وجاء سهم "الكابلات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.92%، تليه صناعات كهربائية بنسبة 9.68%، ثم زين السعودية بنسبة 6.63%، فيما تصدر سهم "الباحة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.21% ثم أسمنت الجنوب بنسبة 0.92%، ثم الخبير ريت بنسبة 0.76%، وكان سهم دار الأركان الأكثر نشاطاً بحجم 13.6 مليون ورقة مالية.

بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% رابحاً 0.62 نقطة ليغلق عند مستوى 2675.39 نقطة. بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% رابحاً 0.62 نقطة ليغلق عند مستوى 2675.39 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 176.5 مليون سهم محققة ما قيمته 204 مليون درهم من خلال تنفيذ 3869 صفقة لـ32 سهما، وارتفع 11 سهما، فيما انخفض 15 سهماً، واستقرت 6 أسهم.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.51%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.61%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.13%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى- تبريد بنسبة 3.13%، ثم سهم شركة العربية للطيران بنسبة 2.86%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.23%، ثم مصرف السلام السودان بنسبة 2.59%.

بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى. بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.62% رابحاً 36.43 نقطة ليغلق عند مستوى 5917.37 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.89% رابحاً 57.61 نقطة ليغلق عند مستوى 6496.50 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.16% خاسراً 7.44 نقطة ليغلق عند مستوى 4781.22 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 192.7 مليون سهم بقيمة 45.1 مليون دينار كويتى عبر 7815 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.94%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.26%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.81%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.50%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.12%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.69%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.10%.

وجاء سهم "وثاق" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 25.56%، تلاه العيد بنسبة 13.21%، ثم مراكز بنسبة 10.64%، فيما تصدر سهم "يوباك" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.65% ثم تمدين بنسبة 10%، ثم قيوين بنسبة 10%.

بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% خاسراً 1.34 نقطة ليغلق عند مستوى 1450.07 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% خاسراً 1.34 نقطة ليغلق عند مستوى 1450.07 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 8.9 مليون سهم، بقيمة قدرها 2.4 مليون دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 3.50%، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.20% بضغوط هبوط سهم مجموعة ترافكو بنسبة 1.61%، ومجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.20%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.56% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 5.71%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.29%.