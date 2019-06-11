شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط لأدنى مستوى فى أكثر من أسبوع مع ارتفاع الأسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزل الذهب اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى فيما يزيد على أسبوع مع تعليق الولايات المتحدة خططها لفرض رسوم على المكسيك، مما عزز الإقبال على الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم على حساب بدائل مثل المعدن النفيس.

وانخفض الذهب فى التعاملات الفورية 0.5 % إلى 1321.31 دولار للأوقية(الأونصة) بحلول الساعة 1210 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوياتها منذ الثالث من يونيو عند 1319.35 دولار. وهبط الذهب فى المعاملات الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1324.1 دولار للأوقية.

ودفعت المخاوف بشأن التجارة العالمية والتوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) أسعار الفائدة الأسعار الفورية لأعلى مستوياتها منذ أبريل 2018 الأسبوع الماضى عند 1348.08 دولار.

فقد الذهب أكثر من 1% أمس الاثنين بعد أن تلقت الأسواق دعما من اتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك لتجنب حرب رسوم أخرى فى نهاية الأسبوع الماضى.

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لكن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو حذر من أنه مازال من الممكن أن تفرض الولايات المتحدة رسوما على المكسيك إذا لم تحرز تقدما فى تعهدها بكبح الهجرة السرية.

وارتفعت الأسهم العالمية بعد أحدث أنباء التجارة، على الرغم من أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال إنه مستعد لفرض جولة جديدة من الرسوم العقابية على واردات الصين إذ لم يتمكن من إحراز تقدم فى محادثات التجارة مع الرئيس الصينى شى جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين أواخر الشهر الحالي.

وتماسك الذهب فوق مستويات فنية رئيسية فى الوقت الذى تسببت فيه زيادة التوقعات لخفض أسعار الفائدة الأمريكية فى بقاء الدولار قرب أدنى مستوى فى شهرين ونصف الشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 14.66 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1 % إلى 802.89 دولار.

وصعد البلاديوم 0.3% إلى 1386.75 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى فى أكثر من شهر عند 1393.53 دولار فى الجلسة السابقة.