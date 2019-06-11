شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة بفعل تحفيز صينى وانفراجة المكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الثلاثاء، لتعاود تحركها صوب مستويات قياسية، مع تعزز شهية المستثمرين للمخاطرة بفعل مؤشرات على تحفيز مالي جديد من الصين وبعض الانحسار فى التوترات التى تفجرت الأسبوع الماضى بشأن المكسيك.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 117.91 نقطة بما يعادل 0.45 % ، ليصل إلى 26180.59 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 16.54 نقطة أو 0.57 % مسجلا 2903.27 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 77.87 نقطة أو واحدا % إلى 7901.04 نقطة.