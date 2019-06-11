مكاسب بورصة ألمانيا تدفع أسهم أوروبا للصعود مع حل أزمة رسوم المكسيك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت مكاسب بورصة فرانكفورت، بعد عودة مستثمرين فى ألمانيا وسويسرا من عطلة ليوم واحد الأسهم الأوروبية للصعود اليوم الثلاثاء مع ترقب مستثمرين للتطورات فى واشنطن.
وساهم التفاؤل إزاء قرار الرئيس الامريكى دونالد ترامب يوم الجمعة الماضى الامتناع عن فرض رسوم على واردات من المكسيك فى دعم المعنويات هذا الأسبوع، ولكن ثمة دلائل على أن الإدارة ستوجه المزيد من التهديدات لتدعم أجندتها فى المحادثات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أمس الاثنين إنه لا يزال ممكنا أن تفرض الولايات المتحدة رسوما على المكسيك إذا لم تحقق تقدما كافيا بشأن تعهداتها بكبح الهجرة غير الشرعية.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى بنسبة 0.43 % بحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش، وتألق المؤشر داكس الألمانى مسجلا أداء يفوق السوق.
وارتفعت أسهم قطاع السيارات 1.6 %، وزادت أسهم شركات صناعة لسيارات الألمانية لتصعد أسهم بي.ام.دبليو ودايملر وفولكسفاجن.
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