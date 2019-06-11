شكرا لقرائتكم بورصة الكويت تسجل تراجعا في الأداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 27 دقيقة في 11 يونيو 2019 - اخر تحديث في 11 يونيو 2019 / 18:26

سجلت بورصة الكويت في تعاملاتها اليوم (الثلثاء) تراجعا في معدلات الاداء التي تشمل قيمة الاسهم المتداولة وكميتها، إذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة 34 في المئة الى 45 مليون دينار في مقابل 69 مليونا لليوم السابق فيما تراجعت الكمية المتداولة 20 في المئة الى 193 مليون سهم في مقابل 241 مليونا، وتراجع عدد الصفقات المنفذة 19 في المئة الى 7815 صفقة.



Advertisements

صاحب ذلك ارتفاعا في مؤشر السوق الأول بأكبر زيادة في البورصة 0.89 في المئة تعادل 58 نقطة، صعودا الى مستوى 6497 نقطة في مقابل 6439 نقطة اليوم السابق، فيما سجل مؤشر السوق العام اقل زيادة نسبتها 0.62 في المئة تعادل 36 نقطة الى 5917 نقطة في مقابل 5881 نقطة، وخسر مؤشر السوق الرئيس 0.16 في المئة تعادل 7 نقاط الى 4781 نقطة في مقابل 4789 نقطة لليوم السابق.

وحل سهم «برقان» في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 4.28 في المئة، وصولاً إلى 341 فلس، من تداول 5.1 مليون سهم، بلغت قيمتها 1.72 مليون دينار.

وسجل سهم «مشاريع» أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره 1.38 في المئة، هبوطا إلى 215 فلس، من تداول 366 ألف سهم، قيمتها 79 ألف دينار، نُفذت من خلال 39 صفقة.

وحقق سهم «بيتك» أكبر سيولة متداولة 7.3 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 0.43 في المئة الى 697 فلس، تلاه سهم زين بسيولة 5.6 مليون دينار.