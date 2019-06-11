استثناء وحيد لهذه الفئة.. بيان رسمي من "لجنة الإسكان" عن الإيجار القديم

كتب- أحمد علي:

أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أمام اجتماع لجنة الإسكان اليوم الثلاثاء، أنه لا مساس بالإيجار السكني، وأن اللجنة ستصدر تشريعاً يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً أنه لا بد أن يصدر التشريع قبيل انتهاء دور الانعقاد الحالي تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

ورفض رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، مناقشة بعض الاقتراحات المقدمة من النواب بخصوص قانون الإيجار السكني القديم، مؤكدا أن هذا الأمر غير قابل للنقاش، مشدداً على أنه سيرفض أي قانون مقدم لتعديل قانون الإيجار السكني القديم...