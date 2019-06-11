شكرا لقرائتكم خبر عن هاتف infinix S4 بكاميرا 32 ميجا وذكاء اصطناعى وسعر منافس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة انفنينكس للهواتف المحمولة الرائدة فى مجال الهواتف الذكية هاتفها الجديدInfinix S4، والمزود بكاميرا أمامية بقوة 32 ميجا بكسل، لتوفير أحدث تقنية للمستهلكين الراغبين فى اقتناء هواتف مزودة بكاميرات ذات جودة عالية لالتقاط صور "السيلفى"، وهو ما يتوافق مع حملتها الجديدة "#سيلفى_يجيب_من_الاخر".

وبجانب قوة الكاميرا الأمامية لهاتفInfinix S4، تتميز باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعى، وهو ما يمنح المستهلك ميزة رائعة يصعب وجودها فى أى هواتف منافسة فى تلك الفئة، كما لم تغفل الشركة الكاميرا الخلفية، حيث زودتها بكاميرا خلفية ثلاثية 13MP+8MP+2MP AF مع فلاش رباعى.

وليست قوى الكاميرا هى الميزة الأساسية بهاتف Infinix S4، إذ يضم العديد من المزايا التى توفر أحدث التقنيات للمستهلكين، منها ذاكرة داخلية 64 جيجا مع أحدث وجهة من انفيكس XOS 5 المتطورة التى تعمل بنظام الذكاء الاصطناعى المتكامل، وقوه بطارية، حيث يحتوى S4 على نظام ذكى لإدارة الطاقة يساعد فى تحسين استخدام الطاقة عن طريق إحداث حالة غير نشطة تلقائيًا للتطبيقات غير المستخدمة ووقف امتصاص الطاقة أى استهلاك الطاقة اللازمة فقط فى كل مرة يتم فيها استخدام الهاتف، وهو ابتكار حقيقى يضمن الحفاظ على موارد البيئة.

ولتوفير وسائل الأمان للمستخدمين، تم تزويد هاتف S4 بميزة فتح قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه جنبًا إلى جنب مع تقنية بصمات الأصابع، فتكون معًا أمانًا قويًا لجميع البيانات المخزنة فى الهاتف.

Advertisements

وتلتزم Infinix بدمج الأزياء والتكنولوجيا بشكل مستمر لتجربة أذكى، ولذا تم إعادة تصميم جهاز S4ليوفر أفضل هاتف ذكى متفوق وغير باهظ الثمن، وسيكون بالتأكيد أداة لتمكين العديد من النجوم الناشئة فى مختلف الأسواق الناشئة.

وتقدم Infinix سعر منافس لهاتفها الجديد، والذى يصل إلى 2999 جنيه، لتواصل الشركة نهجها نحو دعم الروح الشبابية بتقديم أحدث التقنيات والتصميمات العصرية مقابل قيمة سعرية مناسبة.

يذكر أن شركة انفينكس هى ماركة رائدة فى مجال الهواتف الذكية حيث نشأت فى أسواق كبيرة فى أفريقيا والشرق الأوسط والهند وباكستان وأكثر من 30 دولة أخرى حول العالم، كما صنفت ضمن أعلى 3 شركات فى منطقة شمال افريقيا مثل مصر والمغرب.