صندوق تحيا مصر: توفير وحدات غسيل كلوي للأطفال لتدبير احتياجات المناطق الأكثر احتياجا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر:

مبادرة دكان الفرحة توزع 52 ألف قطعة ملابس جديدة على مستحقيها حتى الآن

رصد 80 مليون جنيه للمشاركة في تأسيس أول صندوق لرعاية ذوي الإعاقة

افتتاح شارع 306 في مساكن شيراتون والدقي وطنطا ودمياط ..قريبا

150 مليون جنيه للمشاركة في تجهيز وفرش 6 آلاف وحدة سكنية بالأسمرات والمحروسة

عقد اجتماع اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر أمس، الإثنين، بحضور الدكتورة سحر نصر، رئيس اللجنة، واللواء محمد أمين إبراهيم، أمين الصندوق، والمهندس محمد الأمين، عضو اللجنة التنفيذية، وإبراهيم كرم، الرئيس التنفيذي للصندوق، وتامر عبد الفتاح، المدير المالى والإدارى للصندوق، وريهام أبو إسماعيل، عضو مجلس أمناء الصندوق.

واستعرضت اللجنة، أعمال شركة تحيا مصر القابضة وشركاتها التابعة، ومنها شركة أسواق مصر اكسبريس المنفذة لمشروع وحدات الطعام المتنقلة، ومن المنتظر خلال المرحلة المقبلة، افتتاح شارع 306 فى مدينة طنطا والذى سيضم 14 كشك و8 بايك و3 عربات ومنطقة ألعاب للأطفال، كذلك شارع 306 فى منطقة شيراتون والذى سيضم 21 عربة ومنطقة ألعاب للأطفال، وشارع 306 فى مدينة دمياط والذى سيضم 7 أكشاك و6 بايك، وشارع 306 فى منطقة الدقى والذى يضم 20 عربة و10 بايك.

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وأكدت الدكتورة سحر نصر، رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، أنه سيكون هناك تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مشروع تشغيل وحدات الطعام المتنقلة، كما سيكون هناك دور مهم لمراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات للتواصل مع أصحاب تلك المشروعات من الشباب باعتبارهم شركات ناشئة وذلك بالتعاون مع المحافظين ووزارة التنمية المحلية لتسهيل إصدار تراخيص عمل عربات الطعام المتنقلة بالمحافظات، بالتعاون مع الصندوق .

ومن جانبه استعرض المدير المالي والإداري للصندوق، تامر عبد الفتاح، موقف مشروعات ومبادرات الصندوق في مجال تنمية المجتمع، وكان في مقدمتها مبادرة دكان الفرحة، حيث تم توزيع 32 ألف قطعة ملابس جديدة على طلاب الجامعات الأولى بالرعاية، فضلا عن توزيع 20 ألف قطعة على الأطفال الأيتام وأسر السجينات، وتجهيز 100 عروس بالملابس والمفروشات.

كما عرض عبد الفتاح موقف مبادرة توفير 564 حضانة للأطفال المبتسرين، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعات مكثقة خلال الفترة الماضية مع العديد من مديري المستشفيات الحكومية وكان في مقدمتها مستشفى أبو الريش للأطفال للوقوف على احتياجاتها، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني تمهيدا لتوزيع الحضانات على الأماكن المستحقة .

كما يستعد الصندوق لتوفير عدد من وحدات الغسيل الكلوي الخاصة بالأطفال، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لتوفير عدد ألف وحدة غسيل كلوي تخفيفا عن مرضى الكلى في المناطق الأكثر احتياجا.

شهد الاجتماع أيضا مناقشة خطة مشاركة الصندوق في تجهيز وفرش عدد 6 آلاف وحدة سكنية بأحياء الأسمرات والمحروسة بتمويل قدره 150 مليون جنيه، تمهيدا لنقل عدد من سكان المناطق المهددة للحياة وغير المخططة إلى هذه الوحدات السكنية الجديدة، كما ناقشت اللجنة خطة تنفيذ مشروع تطوير عدد من القرى، بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني.

كما أوضح المدير المالي والإداري للصندوق إلى أنه تم تخصيص 80 مليون جنيه للمشاركة في تأسيس أول صندوق استثماري خيري لرعاية ذوي الإعاقة.