شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معنويات مستثمرى منطقة اليورو فى يونيو بفعل مخاوف النزاع التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح نُشرت نتائجه، اليوم الثلاثاء، أن معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو تدهورت بشدة فى يونيو، لتأتى دون التوقعات، بسبب تصاعد النزاع التجارى الأمريكى الصينى‭ ‬من جديد.

وقالت مجموعة سنتكس للأبحاث، إن مؤشرها لمعنويات المستثمرين فى منطقة اليورو انخفض إلى -3.3 فى يونيو من 5.3 فى مايو، وكان محللون يتوقعون أن يسجل المؤشر قراءة عند 2.9.

وقال مانفريد هوبنر العضو المنتدب لدى سنتكس "تصاعد النزاع التجارى الأمريكى الصينى مجددا يؤثر بشكل كبير على اقتصاد منطقة اليورو".

وهوى مؤشر فرعى لتوقعات منطقة اليورو إلى -12.3 من -0.3 ليبلغ أدنى مستوياته منذ فبراير، ونزل مؤشر يخص الوضع الحالى إلى 6.0 من 11.0.

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وتراجعت معنويات المستثمرين فى ألمانيا إلى -0.7 لتسجل قراءة سلبية للمرة الأولى منذ مارس 2010.

وقال هيوبنر "هذا يجعل من المرجح جدا حدوث ركود".

وقالت سنتكس إن ما يزيد عن 900 مستثمر شاركوا فى مسحها الذى أُجرى فى الفترة بين السادس والثامن من يونيو.