شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتحول للارتفاع قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط العالمية للارتفاع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء بعد تراجعها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية لمخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثيره السلبي على مستويات الطلب على الوقود ،يأتي هذا الارتفاع بدعم الاحتمالات القوية لقيام تحالف أوبك بلس بتمديد اتفاق خفض المعروض العالمي حتى نهاية هذا العام ،هذا وينتظر المتعاملون فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام الأمريكية.

بحلول الساعة 12:15بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.80$ للبرميل من مستوي الافتتاح 53.39$،وسجل أعلى مستوي 53.95$ ،وأدنى مستوي 53.26$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 62.60$ للبرميل من مستوي الافتتاح 62.27$ ،وسجل أعلى مستوي 62.84$ ،وأدنى مستوي 62.01$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 1.1% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين 54.79$ للبرميل ، وانخفضت عقود برنت بنسبة 1.4% ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات مستوى 64.06$ للبرميل الأعلى منذ 31 أيار/مايو الماضي.

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قالت شركة FGE الاستشارية فى مجال الطاقة بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي فإن نمو الطلب على النفط الخام قد ينخفض إلى أقل من مليون برميل يوميا ،منخفضا عن التوقعات السابقة البالغة 1.3 إلى 1.4 مليون برميل يوميا.

وأضافت الشركة الخوف العام من الركود الاقتصادي وإدراك أن الطلب يتباطأ لن يناقش أحد التخلي عن اتفاق أوبك لخفض المعروض العالمي.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" مع حلفائها وعلى رأسهم روسيا أواخر حزيران/يونيو الجاري أو أوائل تموز/يوليو المقبل ،لمناقشة سياسة الإنتاج ،واتخاذ قرار حول اتفاق خفض المعروض بحوالي 1.2 مليون برميل ،والذي ينتهي أجله فى 30 حزيران/يونيو.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وتصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.